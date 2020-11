Scuola via Morelli, Provincia BAT: "Risposta concreta a dirigenti scolastici e famiglie"

Con l'accordo siglato tra la Provincia Bat, rappresentata dalla vicepresidente Rosa Cascella, e la Città Metropolitana di Bari, rappresentata dal sindaco Antonio Decaro, si può finalmente dare seguito al completamento dell'edificio scolastico di via Morelli, situato alla periferia di Barletta, abbandonato da ormai più di dieci anni ed in condizioni di estremo degrado.

Con la donazione alla Città Metropolitana di Bari del suolo su cui sorge l'immobile, si ripristinano le condizioni per rendere di nuovo effettivo il contratto di “leasing in costruendo” stipulato nel 2008 dall'allora Provincia di Bari con l'ATI aggiudicataria del finanziamento e realizzazione della scuola. Una volta completata l'opera, la Provincia Bat prenderà possesso dei locali pagando un canone annuale di affitto che consentirà, al termine del contratto di locazione (“Rent to buy”), di riscattare definitivamente la proprietà dell'edificio detraendo dal prezzo finale la parte dei canoni corrisposti ed il valore del suolo restituito gratuitamente alla Città Metropolitana di Bari (772mila euro).



“Devo ringraziare innanzitutto il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, senza la cui tenacia e perseveranza questo traguardo non sarebbe stato mai tagliato, e poi tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di uno storico risultato: il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, il sindaco di Barletta, Mino Cannito, e tutte le strutture tecniche degli enti coinvolti nell’individuazione di questo percorso che ci porterà a sbloccare una situazione di stallo che durava da 12 anni” ha sottolineato la vice presidente della Provincia Bat, Rosa Cascella.

“Si è trovata finalmente una soluzione che fosse economicamente sostenibile per la nostra Provincia, gravata da una penuria di risorse umane ed economiche che rende veramente difficile provvedere anche a servizi essenziali come la manutenzione di strade e scuole” ha proseguito il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto. “Abbiamo voluto che questo complicato iter si completasse, dopo anni di colpevole inerzia e rimpalli di responsabilità, per dare una risposta concreta ai dirigenti scolastici ma soprattutto alle famiglie che ci chiedono nuovi spazi e ambienti più ampi per rendere maggiormente vivibile, sicura e al passo coi tempi (se si vogliono ospitare laboratori e aule informatiche) l’attività didattica nelle scuole. 30 aule che potranno accogliere 780 alunni daranno sicuramente sollievo ad un sistema scolastico in sofferenza già prima dell’emergenza sanitaria, ed ora completamente in affanno per via dei distanziamenti imposti dalle normative anticovid. Speriamo di aver posto fine ad una vicenda burocratica rivelatasi estremamente complessa e che i lavori per il completamento della scuola di via Morelli possano iniziare quanto prima” ha concluso Lodispoto.