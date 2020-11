Fornitura buste differenziata 2021, in distribuzione dal 16 novembre

Lunedì prossimo, 16 novembre, inizierà la procedura di distribuzione della fornitura buste per l’anno 2021.



Sarà possibile ritirare le buste per la raccolta differenziata solo ed esclusivamente presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30

sabato solo mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Si raccomanda di recarsi presso il Centro di raccolta con gli adeguati dispositivi di protezione individuale e di rispettare il distanziamento.

«In un periodo così complicato ci teniamo ad assicurare un servizio puntuale e rigoroso per tutti i cittadini» è quanto dichiara l’amministratore unico di Bar.S.A., avv. Michele Cianci. «La raccolta differenziata porta a porta non sta subendo rallentamenti e auspichiamo da parte di tutti la massima collaborazione per garantire decoro alla nostra città».