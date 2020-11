Uomo scomparso ad Andria, ricerche concentrate in campagne a Trani

Le forze dell'ordine cercano da giorni un uomo di 49 anni di Andria, Matteo Cellamare, del quale i familiari non hanno più notizie: hanno denunciato la scomparsa il 26 ottobre.

A quanto emerso, non sarebbe la prima volta che si allontana da casa, dove vive con suo padre. La famiglia, per favorire le ricerche, ha autorizzato la diffusione della sua foto. È alto 1.70, corporatura normale, carnagione olivastra, capelli neri e occhi scuri, abitava in via Dalmazia ad Andria ed era sottoposto a un piano terapeutico-riabilitativo per problemi psichici.

Al momento le ricerche sono concentrate nelle campagne di contrada Capitolo (Trani), dove ieri mattina un agricoltore di Corato ha trovato nel proprio podere tracce di un fuoco spento e, poco distante, la tessera elettorale di Cellamare. L'agricoltore ha denunciato il danneggiamento di alcuni vigneti e ha informato la polizia di Corato del ritrovamento della tessera. La polizia di Andria e guardie campestri hanno controllato la zona; alle ricerche partecipa anche l'associazione Penelope per le persone scomparse, alla quale e' stato chiesto l'intervento di cani molecolari, capaci di seguire tracce fresche.

Si possono comunicare eventuali informazioni ai numeri di emergenza 112, 113, 117 o alle Polizie locali.