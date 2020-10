​Concorso Vigili urbani, i partecipanti denunciano "il silenzio assordante dei responsabili"

Continua a restare un miraggio la piena trasparenza, doverosa per legge, della procedura concorsuale in svolgimento a Barletta per la selezione di 12 Agenti di Polizia Locale. I partecipanti da mesi chiedono, in forma sia privata che pubblica attraverso i media locali, chiarimenti ai responsabili della selezione, commissione esaminatrice e dirigente, senza ottenere alcuna risposta. Di seguito il loro ultimo intervento, in attesa di un ravvedimento dell'amministrazione che tuteli sia i concorrenti che l'ente pubblico da eventuali successive e più onerose azioni giudiziarie.



"Gentilissima redazione di Barlettalive,

Siamo qui a scrivervi nuovamente per ringraziarvi dell'attenzione che ci avete dedicato sin da agosto per poi giungere agli ultimi accadimenti.

Qualcosa si è sicuramente mossa: prima l'intervento del consigliere Beppe Basile del Movimento 5 Stelle, il quale ha inviato una pec di chiarimenti al sig. Sindaco, a ruota seguito dall'intervento del Presidente vicario del consiglio comunale Flavio Basile e ultimo, solo in ordine di tempo, quello del consigliere comunale avv. Pierpaolo Grimaldi.

Anche le tv locali hanno dedicato spazio a questa vicenda che mortifica l'intera comunità.

I fatti sono arcinoti a tutti, ma ciò che meraviglia, nonostante poderosi interventi trasversali della politica locale, con richiesta di chiarimenti, è il silenzio assordante dei responsabili di questa vicenda grottesca.

Come più volte detto, da interventi politici e anche da molti partecipanti, l'ancora di salvataggio è da rinvenire nell'art. 16 del bando (...): "l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento (...)".

Un concorso simile, che si è tenuto dopo tanti anni, deve produrre, così come avviene per altri concorsi a livello locale o nazionale, una graduatoria finale sufficientemente ampia da poter essere utilizzata anche in futuro, quando ci sarà la necessità di assumere altri operatori di polizia locale, per rimpinguare il già carente organico.

Non da meno, in tempi di 'magra', indire un nuovo concorso, sarebbe un peso economico per l'intera comunità.

Tutto risolvibile se si accettasse di dichiarare che vi è stato un errore (e anche più di uno...) e di voler porre rimedio attuando la già citata clausola di salvaguardia (art.16).

Il tempo passa, i riflettori si stanno spegnendo e con la recente temuta e pericolosa ondata di covid, anche questa triste pagina locale passerà, con il placet di chi avrebbe dovuto dare spiegazioni, in seconda linea per poi pian piano essere totalmente dimenticata.

Ma la macchia resta.

Chiediamo a chi di dovere, gentilmente, di non dimenticare e fare luce per il bene dell'intera comunità. Grazie!"