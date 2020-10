Trasporto urbano gratuito per anziani e invalidi, presentazione delle domande

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, invalidi civili e invalidi del lavoro - Anno 2021. Il Servizio è rivolto alle seguenti categorie:

A) Anziani di età superiore ai 65 anni compiuti nel mese di settembre 2020 e residenti sul territorio comunale con un reddito I.S.E.E.inferiore o uguale a € 15.000,00. E’ necessario presentare copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente, attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare e documentazione relativa ai redditi che non rientrano nell’attestazione ISEE.

B) Invalidi del lavoro residenti sul territorio comunale con invalidità dal 70%al 100% con un reddito I.S.E.E.inferiore o uguale a € 20.000,00. La documentazione richiesta è costituita da copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente e dell'eventuale accompagnatore, attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare e il Modello 238X rilasciato dall'INAIL aggiornato alla data dell'Avviso comunale.

C ) Invalidi ciechi residenti sul territorio comunale con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un ventesimo per entrambi gli occhi con un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale a €20.000,00. E’ necessario presentare copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente e dell'eventuale accompagnatore, attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare e copia del verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche competenti.

Le domande devono essere consegnate entro il 5 novembre 2020 presso il Settore Servizi Sociali - Piazza Aldo Moro, 16.

I modelli di domanda sono disponibili presso lo stesso Settore (tel. 0883/516749) o scaricabili dal sito www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servsoc/