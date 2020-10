Covid-19, nuova chiusura al Liceo "Cafiero": stop alle lezioni in presenza per sanificazione

"Considerato che in data odierna (ieri 21 ottobre, ndr), alcuni alunni di diverse classi della sede centrale sono risultati positivi al Covid-19 ed altri sono stati posti in quarantena obbligatoria; considerato il numero elevato dei docenti coinvolti nelle diverse classi che renderebbe impraticabile la didattica in presenza; sentito il parere dello Staff Covid; decreta la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi ubicate nel plesso centrale nei giorni 22 e 23 ottobre 2020, al fine di procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti dell’edificio centrale. Le classi del Liceo linguistico ubicate nel plesso “Manzoni” svolgeranno regolarmente lezione in presenza". E' quanto si legge sul sito del Liceo Scientifico "Carlo Cafiero" di Barletta, costretto a un nuovo stop della didattica in presenza a causa della presenza di nuovi casi di contagio da coronavirus fra gli studenti.