Cambio al vertice della Camera del Lavoro di Barletta. Franco Dambra è il nuovo coordinatore della Cgil comunale, subentra a Franco Corcella alla guida della struttura insieme al nuovo vice coordinatore Tonino Rizzi. L’elezione è avvenuta all’unanimità il 20 ottobre, in una riunione svoltasi nel rispetto delle misure anti contagio, alla presenza dei segretari generali di tutte le categorie della Cgil e dei componenti della CdL di Barletta.

Franco, già segretario generale della Flc Cgil Bat, è un sindacalista di esperienza, dalla lunga militanza in Cgil cominciata nel 1978 con la prima tessera al sindacato, poi negli anni Ottanta è stato delegato sindacale nella fabbrica nella quale lavorava, successivamente è approdato nel mondo della scuola nel 1998 tanto da diventare dieci anni dopo segretario generale della Federazione della conoscenza provinciale, ruolo ricoperto fino al 2018. Ha accettato l’incarico mettendo a disposizione dell’organizzazione la sua esperienza in ambito sindacale e in materia di lavoro, oltre che la sua passione espressa da sempre al fianco dei precari e dei disoccupati. “Il mio obiettivo è quello di dare nuovo slancio alla comunità dei lavoratori e delle lavoratrici di Barletta attraverso il ruolo centrale che avrà il comitato degli iscritti”, dichiara il neo coordinatore Dambra dettando le linee guida del suo incarico: “Legalità, lavoro e giovani alla base di un progetto che mira alla lotta alla precarietà e alla povertà e al riscatto delle nuove generazioni”.

A Dambra gli auguri di buon lavoro da parte del segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto, e di tutta l’organizzazione provinciale del sindacato.