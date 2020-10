Da Ferrotramviaria campagna di vaccinazione volontaria per i dipendenti

Una campagna vaccinale contro l’influenza a favore dei dipendenti che volessero scegliere volontariamente di vaccinarsi.

E’ l’iniziativa lanciata da Ferrotramviaria S.p.A. per incentivare la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020 appena partita, in linea con quanto promosso in tutto il Paese dal Ministero della Salute.



Si tratta di una scelta particolarmente significativa in questa fase di lotta al Cov sars 2, che mostra contemporaneamente attenzione verso i propri dipendenti e, di conseguenza, verso i viaggiatori, fanno sapere dall'azienda di trasporti.

In questo modo si punta a garantire la tutela della salute individuale in condizioni di sicurezza sanitaria con l’obiettivo di rendere minime le eventuali possibilità di contagio.