Misure anticontagio da Covid-19, chiusura distributori H24 dalle 20 alle 6

Chiuderanno alle 20 per riaprire alle 6 del mattino i bar self service, cosiddetti H24, distributori automatici di bevande e snack, così come disposto da una ordinanza sindacale appena emanata. Il provvedimento, al momento, avrà una durata prevista di 30 giorni.

Tale decisione arriva a consuntivo di un confronto, presieduto dal Prefetto Maurizio Valiante, e della condivisione del provvedimento da parte dei sindaci dei comuni della provincia di Barletta – Andria – Trani.

Gli H24 non sono sorvegliati e sono fra i luoghi in cui si creano assembramenti, soprattutto nelle ore notturne, senza che alcuno vigili sull’utilizzo, da parte degli avventori, dei dispositivi di protezione. Da qui, vista la recrudescenza dei contagi, i cui numeri stanno salendo, la necessaria decisione di ordinarne la chiusura notturna, dando seguito ai decreti e alle ordinanze finalizzati al contenimento dei contagi, ivi compreso il dpcm del 7 ottobre scorso che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria.