Senza mascherina per strada e nei locali, scattano le sanzioni a Barletta

Nell’ambito dei servizi programmati per il controllo della normativa emessa per contrastare la propagazione della pandemia da Covid -19, personale del Comando di Polizia locale di Barletta, congiuntamente a personale del locale Commissariato di P.S. ha elevato nella serata di mercoledì 30 settembre 7 sanzioni per inosservanza dell’obbligo di utilizzo di idonea protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina). Tali sanzioni hanno riguardato titolari e clienti di attività commerciali e persone che transitavano sulla pubblica via. Sono state anche rilevate violazioni concernenti l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Tale operazione fa seguito a quelle effettuate nei fine settimana precedenti, allorquando sono state 14 le sanzioni complessivamente elevate.

A tutti i contravventori è stata elevata la sanzione prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 che prevede il pagamento di una somma da €. 400,00 ad €. 3.000,00.