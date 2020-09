Parcheggio gratuito a Barletta per veicoli elettrici e ibridi

Importanti novità per i concittadini possessori di veicolo elettrici e ibridi. Con una propria ordinanza, il dirigente del Settore Servizi di vigilanza, Col.Savino Filannino, ha stabilito che su tutte le aree di sosta a pagamento sono esonerati dal pagamento del pedaggio (ticket emessi da parcometro, grattini, tessere di abbonamento, pagamento a mezzo web) tutti i veicoli elettrici ed ibridi per la durata di un anno a partire dalla data di rilascio dello specifico Pass da parte dell’Ufficio tecnico del traffico.

Per veicoli elettrici si intendono quei mezzi di trasporto dotati di almeno un motore elettrico per la trazione. Questa definizione comprende tutti i veicoli dotati del solo motore elettrico, nonché tutti i mezzi a trazione con motore tradizionale accoppiato con motore elettrico ( benzina/elettrici – gasolio/elettrici), detti anche veicoli “ibridi”.

Il cittadino potrà ottenere il Pass previa presentazione di copia della carta di circolazione del veicolo e del documento identificativo del proprietario, e pagamento delle spese amministrative di importo pari a quello già stabilito per il rilascio dei Pass per la Zona a Traffico Limitato .

La sosta gratuita sarà consentita solo se il Pass sarà esposto all’interno e sul cruscotto dei veicoli in modo visibile.

L’ordinanza fa seguito alla deliberazione di Giunta Comunale (n°140 del 3 agosto 2020) adottata in attuazione di una mozione approvata dal Consiglio Comunale il 3 ottobre 2019.

Con un’altra ordinanza dello stesso dirigente sono stabiliti gli orari invernali in cui su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi, vengono istituiti i divieti di sosta con rimozione e di transito a tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco e di Pronto soccorso.

I divieti saranno in vigore il sabato dalle 21,00 alle 23,00 e i giorni festivi dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 20,00 alle 23,00.