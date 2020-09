​Spazzamento meccanizzato dal primo al 10 ottobre

Inizieranno giovedì prossimo primo ottobre e proseguiranno fino a sabato 10, le operazioni di spazzamento meccanizzato mensile di ottobre, nelle cinque zone designate della città.

Si raccomanda, pertanto, di voler agevolare il lavoro degli operatori Bar.s.a. rispettando i divieti di sosta nei giorni e negli orari in cui è disposto il servizio, come da segnaletica predisposta.

Di seguito il calendario delle zone e dei rispettivi giorni di intervento:

1 ottobre, lato civici dispari - 2 ottobre, lato civici pari ZONA 1

via Milano; via Boggiano; via Canne; via Togliatti; via Scommegna; via Luigi Dicuonzo; via Musti; via Firenze.

3 ottobre, lato civici dispari – 4 ottobre, lato civici pari ZONA 2

via Milazzo; via San Francesco D'Assisi; via Palestro; via Venezia; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele; via Nanula; via Roma.

5 ottobre, lato civici dispari – 6 ottobre, lato civici pari ZONA 3

via San Samuele; via Solferino; via Del Gelso; via Ofanto; via Prascina; via Monsignor Dimiccoli; via Magenta.

7 ottobre, lato civici dispari – 8 ottobre, lato civici pari ZONA 4

via Canosa; via Madonna della Croce; via Barberini.

9 ottobre, lato civici dispari – 10 ottobre, lato civici pari ZONA 5

Via Vitrani, via Rizzitelli, via Girondi, via Chieffi, via Libertà;