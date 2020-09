Scuola "Renato Moro", sanificazione effettuata: riapre l'istituto

Nella giornata di ieri il sindaco ha appreso alle ore 19.00 la notizia che la scuola "Moro" sarebbe rimasta chiusa anche nella giornata di oggi, 29 settembre, e ha invitato d’urgenza la dirigente scolastica a Palazzo di Città.

La preside, con grande senso di responsabilità, ha accolto l’invito e ha rappresentato le motivazioni della decisione di lasciare ancora chiusa la scuola, visto che la ditta specializzata in sanificazione da lei individuata avrebbe operato solo nella giornata di oggi.

Ha inoltre riferito delle sue giuste preoccupazioni legate alla tutela della salute degli alunni e di tutto il personale scolastico, docente e non docente.

Il primo cittadino ha ritenuto adoperarsi nell’immediato per dare manforte alla dirigente e, d’intesa con la stessa, sono riusciti a scongiurare la chiusura nella giornata di oggi del plesso scolastico. Infatti, dopo varie ricerche di mercato, alle 19.45 si è riusciti a trovare un’impresa disponibile a operare da subito e durante la notte al fine di consentire la riapertura in sicurezza della scuola già da stamattina.

Si coglie l’occasione per chiarire una volta per tutte che, in caso di contagio, come quelli già verificatisi e che ancora purtroppo si verificheranno, la decisione di chiudere le scuole spetta al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, d’intesa con i dirigenti scolastici e con il sindaco.

Il primo cittadino, chiede ancora con forza alle famiglie di vigilare sui propri figli affinché usino la mascherina e tutte le altre cautele; inoltre gli alunni che sono in quarantena la rispettino e non escano di casa.