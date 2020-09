Miglioramento servizio elettrico Enel, previsti scavi in gran parte della città

Sta per essere avviata nei primi giorni di ottobre, una intensa attività che interesserà gran parte delle strade cittadine. Si tratta di lavori necessari per il miglioramento del servizio elettrico. Per questo saranno effettuati scavi per sostituire i cavi di media tensione di vecchia tipologia con cavi di nuova generazione, in modo da ottenere l’efficientamento energetico e, dunque, ridurre le interruzioni di energia elettrica.

Per i lavori, commissionati da Enel al Consorzio Prometeo Coedel srl, per un costo di 700.000 euro, si prevede una durata non superiore a sei mesi.

Gli interventi di scavo interesseranno le strade della città per un totale di oltre 3 chilometri e 700 metri di lunghezza. Gli scavi saranno profondi 1.20 metri e larghi mezzo metro.

Sarà a cura della ditta esecutrice dei lavori il ripristinodelle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi che dovranno tornare come prima e assicurare il deflusso delle acque piovane. Le pavimentazioni lapidee saranno rimosse a mano con cautela e numerate per essere poi ricollocate.

Tutto ciò premesso, si rassicura la cittadinanza che di volta in volta, la ditta esecutrice dei lavori comunicherà le vie interessate in modo da predisporre le eventuali necessarie interruzioni del traffico automobilistico.

“Tanti saranno i disagi causati da tali lavori – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – ma dobbiamo sopportarli per la loro utilità”. “Vorrei, però, indurvi, cari cittadini, a fare un’ulteriore riflessione – ha aggiunto il primo cittadino – che riguarda la pavimentazione stradale”. “E’ innegabile che le condizioni di molte strade in città non siano ideali – ha concluso il primo cittadino – ma non avrebbe alcun senso andare, ora, a riasfaltare le strade con la previsione di tali interventi, sarebbe solo uno sperpero di denaro pubblico”.

Elenco strade interessate dagli scavi:

Via D’Annunzio; via Leopardi; via Manzoni; via Dante Alighieri; marciapiedi prospicienti via Manzoni e via Dante Alighieri;

Via Meucci; via Silvio Pellico, via Barberini; via Gramsci; via Straniero; via Madonna della Croce; via Fratelli Bandiera; via Canosa; via Gorizia; via Fracanzano; via Montegrappa; via Milano; via Gallo; via Palestro; via Adua; via Carducci; marciapiedi prospicienti via Barberini, via Gramsci, via Canosa, via Boggiano, via Palestro, via Adua e via Carducci;

Viale Marconi; via M. R. Imbriani; via Fracanzano; via Milano, via Firenze; traversa via Imbriani; marciapiedi prospicienti viale Marconi, incrocio fra via Boggiano, via Montegrappa e via Milano.