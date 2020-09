Coronavirus: 76 nuovi casi in Puglia, 12 nella Bat

Oggi, domenica 27 settembre, in Puglia sono stati registrati 2.683 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi:30 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 17 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 399.109 test. 4.527 sono i pazienti guariti. 2.404 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.521, così suddivisi: 2.926 nella Provincia di Bari; 636 nella Provincia di Bat; 769 nella Provincia di Brindisi; 1.808 nella Provincia di Foggia; 790 nella Provincia di Lecce; 532 nella Provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile cliccando qui.