Contagi nelle scuole, il sindaco incontra il Prefetto: in serata provvedimenti

In concomitanza con la riapertura delle scuole vi è stata in città una recrudescenza dei contagi. Tale circostanza ha portato alla mancata apertura di alcune scuole e alla chiusura da domani di altre.

Per questo il sindaco Cosimo Cannito ha convocato d’urgenza i componenti dell’esecutivo cittadino che si sono ritrovati in sala giunta alle 12.30 per condividere le decisioni da prendere e le istanze che oggi pomeriggio saranno portate anche all’attenzione del Prefetto Maurizio Valiante.

A seguire, alle ore 19.15, presso la sala Giunta di Palazzo di città, si terrà una conferenza stampa, aperta esclusivamente ai giornalisti e nel rispetto delle norme anti Covid 19, per informare tempestivamente la cittadinanza delle provvedimenti che saranno presi.