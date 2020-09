Evacuato e chiuso il liceo "Cafiero" : studente positivo al Covid-19

Uno studente del liceo scientifico "Cafiero" di Barletta è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Per questo motivo, dopo le 11 di questa mattina, mentre era in corso il secondo turno di lezioni, il dirigente ha disposto l'evacuazione immediata dell'istituto e la chiusura per i prossimi due giorni. La sospensione delle attività didattiche consentirà le dovute operazioni di sanificazione degli ambienti.