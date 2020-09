Trasporto pubblico locale, riprendono le corse per zona industriale e artigianale

Sono state riattivate da ieri mattina le corse del trasporto pubblico locale, a cura della ditta Scoppio, che collegano il centro urbano con la zona industriale di via Trani e la zona artigianale di via Foggia.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per raggiungere via Trani e la zona industriale adiacente (via Strasburgo, via dell’Unione europea, via Bruxelles, via dell’Euro, via del Lavoro, via Scuro, via Vecchia Madonna dello Sterpeto, viale Dell’Industria)ci sono tre corse, la mattina fra le 5.20 e le 6.20, il pomeriggio fra le 13.20 e le 14.20, la sera fra le 21.20 e le 22.20, in grado di coprire gli orari dei turni di lavoro degli operatori della zona in questione.

Il percorso parte da via Regina Margherita, nei pressi dell’incrocio con via Violante e arriva alla zona industriale dopo avere attraversato parte di Borgovilla e Patalini e della 167.

Il sabato lo stesso percorso è previsto nella fascia mattutina e pomeridiana, non la sera.

Tre corse sono previste e attive anche per il collegamento con la zona artigianale di via Foggia, dal lunedì al sabato, tutte diurne, fra le 7.45 e le 8.25; fra le 8.30 e le 9.10; fra le 9.15 e le 10. Le corse partono dalla 167, attraversano il centro della città per poi arrivare in via Foggia (fino alla cantina Bardulia).

“In questo modo – ha detto il sindaco di Barletta Cosimo Cannito – questa Amministrazione comunale riattiva un proprio servizio, avviato a gennaio di quest’anno dando seguito a un atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale il 30 dicembre 2019, e poi purtroppo sospeso a causa del Covid”. “Ora si riparte – ha concluso il primo cittadino – continuando a perseguire l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei lavoratori e incentivando forme di mobilità più sostenibili delle singole autovetture ed evitando di congestionare il traffico nelle ore di punta”.