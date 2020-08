Ruba un monopattino elettrico a Polignano, rintracciato e denunciato a Barletta

Ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barletta hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un 54enne di Polignano a Mare poiché in Barletta è stato trovato in possesso, all’interno del suo furgone, di un monopattino elettrico, dal valore di 1.000 euro circa, di proprietà di una società di noleggio operante nella località turistica di Polignano a Mare.

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto, alle ore 6.00 del giorno precedente, aveva sottratto il monopattino elettrico a noleggio nei pressi della stazione ferroviaria di Polignano a Mare, caricandolo sul suo furgone. Successivamente si era spostato in agro del comune di Barletta dove è stato intercettato dai Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare, rinvenendo nel furgone da lui utilizzato, ben occultato, il mezzo elettrico il cui furto era stato denunciato, alle ore 09.00 circa, presso il Comando dei Carabinieri di Monopoli. Al termine delle operazioni il monopattino è stato subito restituito all’avente diritto.