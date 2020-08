Scontro tra due auto, due feriti in gravi condizioni: incidente avvenuto in zona Boccadoro

Sono in gravi condizioni i due feriti, un uomo e una donna, coinvolti ieri sera in un violento tamponamento in via Barletta poco dopo le 23.30. A tamponare l'auto in cui viaggiavano i due è stato un uomo condotto presso il Ppio di Trani per il test di accertamento del tasso alcolemico. La vettura tamponata si è letteralmente accartocciata, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno condotto i feriti presso gli ospedali Bonomo di Andria e Dimiccoli di Barletta.

Sul posto agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Trani e gli agenti del comando di Polizia locale.