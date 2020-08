Pochi minuti di pioggia violentissima e forti raffiche di vento poco dopo le 17 a Barletta. Tanto è bastato per causare danni in città, fra chiome di alberi abbattute e strade allagate; e non solo: al PalaBorgia il vento ha divelto la vetrata di ingresso, proprio mentre era in corso di svolgimento una delle prove di selezione del concorso in Polizia municipale. La prova è stata interrotta e rinviata a data da destinarsi.

"Esprimo la massima solidarietà alle centinaia di persone che stavano sostenendo il concorso per vigili a Barletta all'interno del Palazzetto dello Sport - ha commentato su Fb il consigliere comunale Carmine Doronzo - Il forte vento ha fatto cadere delle grandi vetrate proprio durante le prove d'esame. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sulle condizioni del nostro patrimonio edilizio pubblico occorre aprire un dibattito serio con annessi interventi immediati perché non è possibile assistere a questi spettacoli indecorosi, sperando sempre che non scappi qualche tragedia... Teniamo alta la guardia!"

Anche sulla litoranea di levante, in via Dante Alighieri e in via Libertà a fare le spese del maltempo sono stati alcuni alberi, le cui grandi chiome sono state spezzate dalla violenza delle raffiche.