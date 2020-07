Polivalente, approvato accordo tra Regione e Provincia Bat per interventi

La Giunta regionale ha approvato, ricorrendone le condizioni previste, lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, tra Regione Puglia e Amministrazione provinciale Barletta-Andria-Trani – finalizzato ad assicurare la realizzazione di interventi per fronteggiare la grave situazione di emergenza e di allarme sociale connessa allo stato di degrado del complesso scolastico Cassandro Nervi Fermi e porre in essere misure finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, adottando le azioni più idonee.