Cantiere via Foggia, interruzioni alla circolazione per lavori di asfaltatura

Interruzioni e blocchi della circolazione stradale interesseranno, a partire da oggi, 27 luglio, la zona del cantiere di via Foggia, in particolare via Parrilli, via Regina Margherita e via Enrico De Nicola, per i lavori di asfaltatura fino a venerdì 31 luglio, con possibilità di eventuale proroga se necessario.

Si tratta di un’operazione che comporterà disagi per gli automobilisti ma necessaria per approssimarsi alla conclusione dei lavori di quel cantiere, nell’ambito degli interventi di moderazione del traffico attraverso la realizzazione di rotatorie e piste ciclabili.

Pertanto, l'Amministrazione si scusa in anticipo con la cittadinanza per la chiusura temporanea, ma indispensabile, di quei tratti stradali e si invita al rispetto della segnaletica e alla prudenza.