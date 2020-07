Protezione civile, inaugurata sede a Barletta. Mennea: “Sarà presidio di prevenzione”

“Quella di oggi è una tappa storica per la nostra provincia: dotarsi di una struttura di protezione civile territoriale insieme agli uffici amministrativi dei vigili del fuoco, in attesa di avere il comando provinciale, dà molta forza e rende questo territorio più efficiente, soprattutto sul piano della diffusione della cultura di protezione civile. In questa struttura noi organizzeremo anche i corsi di formazione per i cittadini, per i volontari e gli amministratori pubblici. Quindi sarà un presidio di sicurezza, ma soprattutto di diffusione della cultura di protezione civile”. Così Ruggiero Mennea, presidente del Comitato permanente della Protezione civile regionale, questa mattina inaugurando nell’Orto botanico di Barletta il distaccamento provinciale della Protezione civile della Regione Puglia, che ospita anche la sede amministrativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco della Bat. Per l’occasione sono intervenuti il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, oltre al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al suo vice Antonio Nunziante, e alle autorità locali tra cui il sindaco Cosimo Damiano Cannito.

Quanto alla nuova sede operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, Mennea ha precisato che “è stata già individuata la stazione appaltante per i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio, destinato a ospitarla. I tempi saranno molto celeri e credo che, entro il 2021, sia ipotizzabile inaugurare la nuova sede operativa”.

“Ringrazio – ha sottolineato – Borrelli e Dattilo per essere stati qui oggi, a testimonianza del ruolo strategico che la Regione Puglia riveste nello scacchiere della Protezione civile italiana, così come ricordato in questa occasione anche dal presidente Emiliano. Per quel che mi riguarda – ha concluso Mennea - il mio impegno per la Protezione civile è a beneficio della comunità ed è l’essenza stessa del mio impegno politico”.