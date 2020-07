Incidente mortale sull'Andria-Barletta: perdono la vita tre giovani

Erano circa le ore 5:00 quando sull’Andria-Barletta, all’altezza della “Esso”, due giovani, di 17 e 19 anni, a bordo di un ciclomotore elettrico, sarebbero stati travolti da un mezzo che percorreva la strada nella stessa direzione. Per loro non c’è stato nulla da fare e sono morti sul colpo. Il terzo giovane, invece, è stato trasportato in codice rosso al “Bonomo” di Andria e sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i Carabinieri e la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso e gestire il traffico che è stato deviato sulle complanari.

AGGIORNAMENTO: Il terzo giovane, 17enne, era stato trasportato in codice rosso al “Bonomo” di Andria in condizioni disperate ed è stato sottoposto a un delicatissimo intervento. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo, non ce l'ha fatta ed è morto.