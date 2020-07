Elicottero in spiaggia a ponente, si tenta un salvataggio?

Ci sarebbe qualcuno in pericolo tra le acque agitate del mare di Barletta, sulla litoranea di ponente.

Dalle ore 17 circa una motovedetta della Capitaneria di porto e un elicottero dei Vigili del fuoco sono operativi (video) per tentare il salvataggio di qualcuno che, entrato in acqua, non sarebbe rientrato sulla riva. Si tratterebbe di due minorenni. A rendere più difficile le operazioni anche il fumo denso di un incendio di sterpaglie in zona, che oscura la visibilità.



AGGIORNAMENTO: le operazioni di ricerca si sono concluse. Si sarebbe trattato di un falso allarme, seguito alla segnalazione di alcuni bagnanti che avrebbero visto una persona in difficoltà tra le acque molto agitate. Ma dalle ricerche non risulterebbe alcun disperso.