Santi Patroni a Barletta, fedeli in corteo dalla città al Santuario

Non poteva mancare, neanche in questo anno particolare e difficile, la rituale processione dei devoti ai Santi Patroni di Barletta, San Ruggero Vescovo e Maria Santissima dello Sterpeto. E così, un gruppo di fedeli questa mattina, 12 luglio, ha voluto comunque omaggiare la Madonna recandosi in pellegrinaggio con le riproduzioni delle Sacre Icone là dove per questa volta è rimasta, nel suo Santuario in via Trani.

Nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalla normativa anti Covid, alle 7 il corteo si è avviato dal centro cittadino verso il Santuario, raggiunto dopo circa un'ora di cammino punteggiato dai tradizionali canti di devozione. La Fede, si sa, percorre strade capaci sempre di raggiungere la meta, nonostante qualunque ostacolo.