Bar.S.A., servizio call center sospeso dal 13 al 18 luglio per motivi tecnici

Bar.S.A. S.p.A., d’intesa con l’Amministrazione comunale, comunica alla cittadinanza che il servizio di call-center per il cittadino non sarà attivo da lunedì 13 luglio 2020 al sabato 18 luglio per motivi tecnici atti al miglioramento del servizio.

Per eventuali segnalazioni rimane comunque attivo il servizio di segnalazione tramite indirizzo mail customercare@barsa.it indicato anche nell’apposita sezione del sito istituzionale di Bar.S.A. S.p.A., all’indirizzo http://www.barsa.it/index.php/segnalazioni .

"Scusandoci per eventuali disagi, ricordiamo che rimane attivo anche il servizio di segnalazioni attraverso i nostri canali social", fa sapere l'azienda.