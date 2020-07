Liquido maleodorante in via Misericordia, il Comitato OAP chiede chiarezza

"Sabato scorso 4 luglio, alle ore 14:00, in via Misericordia, un liquido maleodorante misto ad acqua piovana proveniva dalla muratura della TIMAC Agro. La puzza era nauseante e disgustosa. Vogliamo sapere dove è finita tutta questa schiuma e di quale tipo di sostanza si tratta?

Chiediamo, pertanto, che l’amministrazione si occupi della gravissima vicenda, tenendo al corrente la cittadinanza.

La stagione balneare è iniziata e pretendiamo di sapere se questa sostanza sia finita nelle acque marine dove si bagnano anche i nostri bambini. Restiamo in attesa di una risposta immediata. Da un po’ di tempo le acque di levante sono cristalline, non vogliamo tornare indietro ad alcuni anni fa". Lo denuncia l'avvocato Michele Cianci, presidente Comitato Operazione Aria Pulita.