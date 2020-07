Marijuana sotto la sella della moto, ai domiciliari un 20enne

La Polizia Locale ha eseguito l’arresto in flagranza di reato di R.L., ventenne nato e residente a Barletta, presunto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono a giovedì scorso, quando una pattuglia procedeva al controllo di un motociclo (parcheggiato irregolarmente su un marciapiede di via Ettore Fieramosca), che R.L. dichiarava appartenergli dopo l’iniziale riluttanza a fornire le generalità e ad aprire il vano sottosella del mezzo, risultato privo di copertura assicurativa e revisione periodica.

Controlli più approfonditi consentivano il rinvenimento di un sacchetto di plastica con 6 involucri contenenti marijuana, come il successivo narcotest avrebbe accertato. Condotto presso il Comando di Polizia Locale per la compiuta identificazione anagrafica, R.L. veniva dichiarato in stato di arresto, mentre il mezzo e la sostanza sottoposti a sequestro. La perquisizione domiciliare dava invece esito negativo.

La Procura della Repubblica di Trani, concluse le formalità di rito disponeva a carico di R.L. gli arresti domiciliari. Nella mattinata di

venerdì 3 luglio, dopo il trasferimento dell’arrestato presso l’aula bunker della Casa Circondariale di Trani, il Giudice ha convalidato l’arresto eseguito ed ha disposto l’immediata remissione in libertà di R.L., se non detenuto per altra causa.