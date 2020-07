Tragedia in località Fiumara, muore in mare 46enne di Barletta

Tragedia questo pomeriggio nelle acque in località Fiumara a Barletta, dove un uomo è deceduto in mare.

Verso le 15.30 un 46enne, vedendo la figlia in difficoltà, si sarebbe tuffato per aiutarla. Ma, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe stato colto da malore probabilmente dovuto alla digestione in atto, poiché l'uomo, barlettano, aveva da poco finito di pranzare.

Purtroppo per lui sono stati inutili i soccorsi.