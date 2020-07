Cavalcavia in via Canosa, nessun rischio per la lesione ma necessaria manutenzione

Il ponte che sovrasta la ferrovia e collega via Canosa a via Imbriani è

staticamente sicuro, non è a rischio crollo e non vi sono pericoli per

l’incolumità di chi lo percorre.

É quanto emerso dopo un attento e minuzioso sopralluogo compiuto dai

tecnici comunali e dall’ingegnere Franco Cognetti.

“Non sono stati riscontrati fenomeni che denuncino dissesti statici in atto spiegano i tecnici - ma vi è la necessità di interventi di manutenzione per ripristinare il normale deflusso delle acque di pioggia affinché queste non percolino attraverso i giunti”.

Insomma, le lesioni sul manto stradale non rappresentano che i giunti di

dilatazione obliqui che necessariamente sono presenti su tutti i ponti

con struttura in cemento armato a campate isostatiche, come il cavalcavia in questione.

Il sindaco Cosimo Cannito ha prontamente sollecitato la programmazione urgente e immediata di tali interventi di manutenzione ordinaria in modo da sanare quelle lesioni.