Incidente in viale Marconi, ferita donna in bici

Incidente poco prima delle ore 11 oggi, 2 luglio, in viale Marconi. Un uomo che aveva appena parcheggiato l'auto, aprendo lo sportello per scendere, ha colpito una donna che in quel momento passava in bicicletta. Cadendo, la donna ha battuto con violenza la testa.

Immediati i soccorsi del 118,che hanno trasportato la donna ferita al Bonomo di Andria. Sul posto anche la polizia municipale.