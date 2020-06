Blatte, scarafaggi e anche uno scorpione in città. Forza Italia Barletta: "Urgente disinfestazione"

"Nella serata di ieri un nostro concittadino ci inviava una foto da lui scattata in via Carducci, qui a Barletta, in cui risultava ben visibile uno scorpione. Adesso, di che tipo di scorpione si tratti e quali siano le conseguenze che una puntura di questo possa provocare, non è cosa a noi nota con esattezza, anche se pare si tratti di uno scorpione italico non fortemente velenoso. Premesso ciò, non possiamo che chiedere all’amministrazione comunale di intervenire con estrema urgenza al fine di disporre ed effettuare la disinfestazione sul territorio comunale dandone, quanto prima, puntuale notizia ai cittadini che, ovviamente, non possono che essere preoccupati della presenza di tali animali sul territorio.

Fermo restando, ad oggi, la presenza massiccia, in altrettante porzioni del territorio comunale, di blatte e scarafaggi.

Per tale motivo, legato all’igiene ed alla sicurezza degli abitanti, chiediamo all’amministrazione comunale, come innanzi detto, di predisporre un immediato intervento mirato alla soluzione delle problematiche evidenziate", dichiarano in una nota Giovanni Ceto e Tonio Di Cuonzo di Forza Italia Barletta.