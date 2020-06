​Disinfestazione antizanzare, continua l’azione adulticida in città

Inizia da lunedì 29 giugno un’ulteriore azione di disinfestazione adulticida su tutto il territorio di Barletta. Prosegue dunque la serie di interventi sul territorio cittadino dopo la precedente operazione disposta alla fine del mese di maggio.

L’attività verte sul contenimento della popolazione di zanzare adulte in tutto il territorio oggetto di lavoro, sia la città di Barletta sia le zone limitrofe.

Tale intervento è stato ancora una volta disposto dall’Amministrazione comunale d’intesa con la Asl Bt, e condiviso con l'assessore all'Igiene urbana e Servizi pubblici Ruggiero Passero. Sarà effettuato nei prossimi giorni da Bar.S.A. S.p.A. nel pieno rispetto delle normative vigenti, soprattutto in termini di impatto ambientale. Tale azione è stata calendarizzata e divisa nelle varie zone della città, a meno di contrastanti condizioni meteorologiche, ed è prevista dalle ore 00.30 alle ore 06.30.



«Dapprima con un’azione antilarvale, poi con gli ottimi risultati di una prima azione adulticida, continuiamo in un’azione pianificata a vantaggio della cittadinanza che potrà godere di un ambiente quanto più salubre possibile». Conferma il buon lavoro finora effettuato l’amministratore unico avv. Michele Cianci: «Dopo 20 anni siamo felici di aver fatto ripartire un servizio, che opportunamente sta restituendo tanti risultati. Non dimentichiamo alcune invasioni dei fastidiosi insetti estivi negli anni passati: per fortuna un ricordo del passato – conclude Cianci».

Di seguito il calendario:

Lunedì 29 giugno – Patalini, Montaltino, La Boccuta

Martedì 30 giugno – Borgovilla

Mercoledì 1 giugno – Centro storico, Santa Maria

Giovedì 2 giugno – Settefrati, Fiumara

Si avvisa la cittadinanza di tenere le finestre e balconi chiusi nelle ore e zone previste.