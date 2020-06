Biblioteca comunale, ritorna il servizio di lettura in sede a partire dal primo luglio

Un mese dopo la riattivazione dei primi servizi tornati disponibili presso la sede centrale della biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, a partire da mercoledì prossimo, 1° luglio, sarà possibile anche tornare a usare le sale studio, con il servizio di lettura in sede, oltre a prendere in prestito libri e consultare in sede quelli non prestabili. E anche l’orario di apertura torna quello di una volta, di prima del lockdown, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13;45 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

In osservanza delle disposizioni governative, delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia e delle Linee guida regionali per le aperture delle biblioteche, sono disponibili 31 postazioni per il servizio di lettura. Resta pertanto necessario prenotare il proprio posto nelle sale lettura quotidianamente per il giorno successivo, collegandosi al sito web Servizi SBN WEB Polo Terra di Bari http://193.205.156.3/servizi, inserendo codice utente e password o registrandosi, per chi non lo fosse già.

Entrando nella pagina dei servizi e selezionando la Biblioteca “Sabino Loffredo”, si potrà accedere al servizio prenotazione posti e scegliere il giorno, la postazione e le fasce orarie di interesse. Decorsi 15 minuti dall’inizio della fascia oraria senza che ci sia stato l’accesso in Biblioteca da parte dell’utente prenotato, il posto sarà reso disponibile per una nuova prenotazione.

È confermata la modalità esclusiva della prenotazione anche per i servizi di prestito e restituzione libri, inviando una mail a biblioteca@comune.barletta.bt.it in cui l’utente dovrà descrivere il servizio richiesto.

Fino a nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso alla sala emeroteca, utilizzata quale luogo idoneo per assicurare una quarantena di 10 giorni ai libri restituiti dopo la consultazione e il prestito, al termine del quale saranno ricollocati nel deposito librario per essere nuovamente messi a disposizione dell’utenza.

Per ogni richiesta di informazioni e/o assistenza è possibile telefonare negli orari di apertura della Biblioteca, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13;45 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, al seguente numero 0883/578646.