Vende su Instagram scarpe di noti marchi mai consegnate: denunciato per truffa

Gestiva su Instagram una pagina dedicata alla vendita di scarpe di noti marchi a prezzi decisamente convenienti ma, una volta concluso l'acquisto, la merce non veniva mai spedita agli acquirenti. Con l'accusa di truffa è stato denunciato dai Carabinieri di Reggio Emilia un 50enne barese residente a Barletta.

A far scattare le indagini un ragazzo che, dopo aver pagato 170 euro con bonifico per un paio di scarpe, non si era visto recapitare nulla.