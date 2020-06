Coronavirus, 5 nuovi casi in Puglia e due decessi

Sono 4.525 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3.765 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 220.

Cinque contagi sono emersi oggi dai 1.834 test effettuati nella regione. Nello specifico 3 casi residenti in provincia di Foggia, 1 caso residente in provincia di Bari, 1 residente in provincia di Brindisi.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Sono stati registrati due decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.



Il bollettino epidemiologico regionale odierno è disponibile cliccando qui.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 160.662 test. I 4.525 sono così divisi: 1.490 nella provincia di Bari; 380 nella provincia Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.167 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.