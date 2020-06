L’app Moovit arriva ad Andria, Barletta e Bisceglie

Oltre 800 milioni di utenti, 45 lingue disponibili e oltre 3200 aree metropolitane nel mondo. Questi sono i numeri dell’app Moovit che da oggi è disponibile anche ad Andria, Barletta e Bisceglie.

Sono 120 le fermate e 24 le linee urbane che sono state mappate e inserite in Moovit da cittadini volontari membri della Mooviter Community. Le linee urbane di Andria, Barletta e Bisceglie si uniscono dunque alle reti extraurbane e ferroviarie già completamente mappate all’interno di Moovit.

Un’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Puglia. Moovit ti indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione - come ad esempio scooter sharing o bike sharing - o da taxi FREE NOW l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit ti indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

“Rendere più semplice la vita a chi utilizza il trasporto pubblico, questa è la missione di Moovit dal 2012” commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit “centinaia di milioni di persone già si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo felici che da oggi anche per un cittadino di Andria, Barletta o Bisceglie ci sia questa possibilità in più per pianificare i propri spostamenti”.

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già utilizzata da oltre 800 milioni di utenti in oltre 3200 aree metropolitane di 103 paesi differenti.