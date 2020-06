Incidente sulla s.s. 16 bis uscita Boccadoro: coinvolte 5 persone

Fine anno scolastico, don Massimo Serio: "Risentiremo insieme il suono della campanella"

È davvero finita? È stato un anno interminabile. Ad ogni nuovo provvedimento governativo, si sperava che fossero indicate anche le linee guida per un rientro in sicurezza negli edifici scolastici. Ed invece non è stato possibile e sono rimasti vuoti, fino alla fine, in un silenzio