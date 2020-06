Lungomare turistico Lega Navale, lavori di risanamento del manto stradale

Termineranno entro questa settimana i lavori di risanamento del manto stradale sul cosiddetto “lungomare turistico”, ovvero la strada che collega il lungomare di Ponente – con immissione nei pressi dell’ingresso del Porto - a quello di Levante, direttamente in viale Regina Elena. Si tratta di una delle piste ciclabili più frequentate, che scorre parallelamente a una strada carrabile, a ridosso della Lega navale di Barletta.

Proprio la parte carrabile del manto stradale è stata oggetto di manutenzione ordinaria a cura di Bar.S.A. S.p.A. a tutto beneficio della sicurezza.

«L’intervento dei nostri operatori prosegue costante a vantaggio dell’intera cittadinanza – precisa l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci».

«Quest’area necessitava di interventi sul manto stradale, a ridosso della pista ciclabile, che prontamente sono stati predisposti. Continueremo con un lavoro costante sull’intero territorio cittadino: d’intesa con l’amministrazione comunale rimane costante il monitoraggio per una manutenzione efficiente e puntuale e questo anche grazie al responsabile del Global Service aziendale, ing. Gianluca Scassano, validamente in azione in diversi ambiti di manutenzione cittadina – conclude Cianci».

I lavori nell’area proseguono in questi giorni e termineranno entro fine settimana.