Fuori strada sulla Andria-Barletta, ferito un 36enne

Forse un malore la causa dell'incidente in cui è rimasto ferito questa mattina un 36enne di Barletta. L'uomo era alla guida di una Lancia Y quando è uscito fuori strada sulla complanare della statale Andria-Barletta, in zona via Callano.

E' stato subito soccorso dal 118 e ricoverato presso l'Ospedale Dimiccoli in condizioni non gravi.

Sul posto Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale per i rilievi di rito.