Sfugge a controllo dei vigili, aveva con sé marijuana: arrestato 23enne

Era fermo, a bordo della sua autovettura, su un attraversamento pedonale, motivo per cui agenti della polizia locale gli avevano intimato di restare lì per un controllo; ma il conducente, un 23enne, li ha insultati e si è allontanato. Raggiunto poco dopo, accenna a fermarsi per poi darsi a una precipitosa e pericolosa fuga per le vie del centro.

É accaduto nel pomeriggio di ieri a Barletta. Il giovane è stato raggiunto e bloccato dopo avere percorso via Manfredi e via Prascina, in zona

Settefrati, in via Del Gelso e, perquisito, è risultato in possesso di 34 involucri di marijuana, nove dei quali erano stati lanciati fuori dalla vettura dal 23enne in fuga.

Dopo il riconoscimento del ragazzo presso il Comando di polizia locale, lo stesso è stato condotto presso il Comando dei carabinieri per

effettuare il controllo della sostanza rinvenuta. Successivamente, agenti e carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione del giovane con esito

negativo.

Il ragazzo, attualmente agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Per lunedì mattina è prevista l’udienza di convalida.