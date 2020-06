Mercato merci varie a Barletta, si riparte in sicurezza

Come da programma, si è svolta la riunione tecnica nella Sala Giunta del Comune di Barletta. La mattina di venerdì 5 giugno, convocati dagli Assessori comunali alle Attività Produttive, Marcello Lanotte e alle Politiche della Sicurezza, Michele Lasala, tutti attorno allo stesso Tavolo per la predisposizione dei presidi ai varchi di accesso al mercato di sabato 6 giugno, transennati e opportunamente posti in sicurezza.

Il presidente UniPuglia Savino Montaruli, Coordinatore nazionale CasAmbulanti, è stato chiamato a relazionare in merito al Protocollo poi condiviso dai Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti e dal Comune di Barletta.

Al termine dell’incontro in Sala Giunta, Montaruli ha dichiarato: “Un incontro molto tecnico, articolato e puntuale. Tutti abbiamo compreso quanto sia importante lo spirito di collaborazione per la ripartenza del mercato che è non solo un simbolo di una parte importante dell’economia locale ma anche sinonimo di tradizione, di storia, di cultura. Sia l’Assessore Lanotte che Michele Lasala hanno garantito la massima disponibilità così come anche da parte delle nostre Associazioni di Categoria, presenti al tavolo comunale, e da parte dei Volontari che impiegheranno oltre 20 unità per presidiare i varchi di accesso all’area mercatale. Sabato mattina tutti pronti per la ripartenza, con spirito unitario e con grande umanità. Intanto subito dopo al riunione è stata divulgata anche la planimetria dell’area mercatale rimodulata solamente per la parte ricomprendente viale Giovanni XXIII. Conclusi questi passaggi burocratici mi attendo grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche dei consumatori che mi auguro in tanti possano ordinatamente frequentare il mercato a Barletta”.