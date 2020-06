Stagione balneare, Bar.S.A. avvia la pulizia delle spiagge

Poderosa attività di pulizia spiagge a partire da questa notte a Barletta. Bar.S.A. S.p.A. interviene con i propri mezzi e uomini sugli arenili e sulle strade attinenti.

Inizia alle 4 di notte e proseguirà per più di una settimana l’attività di Bar.S.A. finalizzata alla pulizia delle spiagge e delle strade che insistono nelle vicinanze dei litorali. L'utilizzo di mezzi d'opera dedicati alle attività di fresatura, livellamento e setaccio degli arenili oltre alla rimozione di rifiuti comuni e detriti legnosi arriva in seguito ad una pianificata azione messa in campo, come di consueto, prima dell’apertura della stagione balneare.

«È in qualche modo rassicurante osservare questi mezzi in azione alle prime luci dell’alba – spiega l’amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci – perché mette in sicurezza e pulizia dei tratti simbolici della nostra costa. Andiamo incontro a numerose incognite per l’attività balneare in tutto lo Stato e Barletta non fa eccezione. Questo intervento vuole rappresentare un segnale di tranquillità in un momento storico davvero difficile. Ognuno faccia la sua parte per pulizia e decoro, i nostri operatori sono sempre professionali: Il lavoro svolto finora è eccellente e non merita che vada vanificato».

Allo stato attuale l’azione è stata svolta nei pressi della litoranea di Levante e sulla strada delle Salinelle per poi proseguire nei prossimi giorni.

«Barletta merita questa pulizia, per le proprie spiagge e per la sicurezza delle strade nelle strette vicinanze – conclude Cianci. Confido nei miei concittadini, per il turismo ma anche per amor proprio, che questa bellissima città rimanga pulita e riscopra sempre di più la sua vocazione turistica».