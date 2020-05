Bar.S.A., scorrimento graduatoria: da giugno 9 nuove assunzioni

L'avv. Michele Cianci, in qualità di amministratore unico di Bar.S.A. Barletta Servizi Ambientali S.p.A., comunica che dal prossimo 1° giugno entreranno in servizio nove operatori ecologici a tempo pieno e indeterminato.

Ciò è stato deciso con deliberazione dell’amministratore unico nell’ambito dell’approvazione del nuovo Piano assunzionale 2020 – 2022 / Determinazioni anno 2020, in cui dopo le opportune premesse l’amministratore per l’appunto delibera:

1. Di dichiarare che questa Società non ha personale in eccedenza ai sensi dell’art.25 del D.lgs. n°175 e s.m.i.;

2. Di dare attuazione al Piano delle Assunzioni relativo al periodo 2020 – 2022, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 22.05.2020 con particolare riferimento alle determinazioni in esso contenute relative all’anno 2020;

3. Di procedere nei Servizi di Igiene Ambientale allo scorrimento della graduatoria di merito approvata con delibera dell’Amministratore Unico n. 92 del 03.12.2019, dalla posizione n. 14 alla posizione n. 22;

«Un concorso tanto criticato l’anno passato, che poi fu preso come modello da altri enti analoghi al nostro, non ha ancora completato la sua forza propulsiva». L’amministratore unico avv. Michele Cianci interviene con vigore nell’evidenziare una buona notizia dal fronte dell’occupazione aziendale di Bar.S.A. S.p.A.

«Nel pieno rispetto delle leggi ho inteso continuare a scorrere la graduatoria di merito risultante dalle prove sostenute dai candidati – precisa Cianci – rispondendo alle esigenze occupazionali di Bar.S.A.. Continuiamo a seguire il piano che ci eravamo prefissi: in cinque mesi ci sono state ben 22 assunzioni e contiamo di scorrere ulteriormente la graduatoria sino al raggiungimento dei trenta previsti, entro un anno».

«La stella polare è e rimane il miglioramento costante dei nostri servizi – conclude l’amministratore - a tutto vantaggio di Barletta. In un momento di rinascita per tutta la nazione, vogliamo scrivere una piccola nota di speranza con nuove occupazioni nel nostro organico. Un grande abbraccio da parte mia e di tutta l’azienda a questi nuovi nove operatori. Sapranno fare bene: la motivazione è quella giusta».