Spazzamento meccanizzato dal 1° al 10 giugno

Riprende lunedì prossimo il servizio di spazzamento meccanizzato per il mese di giugno, dal giorno 1° al giorno 10, perché ora più che mai è fondamentale che le strade della città siano pulite e igienizzate.

Così come già avvenuto nei mesi precedenti, per non gravare sulle tasche dei cittadini vista l’emergenza sanitaria ed economica in corso a causa del Coronavirus, anche per questo mese saranno sospese le sanzioni e la rimozione delle auto lasciate parcheggiate nei giorni del servizio. Si chiarisce, in ogni caso, che questa non è un’autorizzazione a lasciare le auto parcheggiate, anche perché Bar.s.a. farà un report delle auto in sosta.

Nei due mesi precedenti la cittadinanza ha dato una buona risposta a tale forte richiesta dell’Amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco Cosimo Cannito.

“Rispettiamo le regole anche senza lo spauracchio della multa e della rimozione – ha detto il primo cittadino – perché solo con il contributo di tutti supereremo questa emergenza e Barletta diventerà una città migliore, più pulita, più vivibile, dimostrando di essere tutti più responsabili”.

Si ricorda che continuano ad essere affissi i divieti di sosta, oltre alla segnaletica verticale fissa nelle cinque zone interessate dal servizio.

Di seguito il calendario delle zone e dei rispettivi giorni di intervento

1 giugno lato civici dispari - 2 giugno lato civici pari ZONA 1

via Milano; via Boggiano; via Canne; via Togliatti; via Scommegna; via Luigi Dicuonzo; via Musti; via Firenze.

3 giugno lato civici dispari – 4 giugno lato civici pari ZONA 2

via Milazzo; via San Francesco D'Assisi; via Palestro; via Venezia; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele; via Nanula; via Roma.

5 giugno lato civici dispari – 6 giugno lato civici pari ZONA 3

via San Samuele; via Solferino; via Del Gelso; via Ofanto; via Prascina; via Monsignor Dimiccoli; via Magenta.

7 giugno lato civici dispari – 8 giugno lato civici pari ZONA 4

via Canosa; via Madonna della Croce; via Barberini.

9 giugno lato civici dispari – 10 giugno lato civici pariZONA 5

Via Vitrani, via Rizzitelli, via Girondi, via Chieffi, via Libertà;