Pregiudicato ferito con colpi d'arma da fuoco a Barletta

Qualcuno lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale "Dimiccoli", con ferite di arma da fuoco a una gamba e a un braccio. Ma il 30enne, pregiudicato barlettano, dice di non ricordare chi sia stato a ferirlo né a portarlo in ospedale.

Sull'episodio, per ora dai contorni misteriosi, indaga la Polizia. Il giovane non è in pericolo di vita.