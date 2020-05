Mercato in piazza Divittorio, ripresa la vendita di merci varie

Sono tornati al lavoro, da questa mattina, i venditori di merci varie nel mercato rionale di piazza Divittorio.

Il mercato, già riaperto alla vendita di generi alimentari, frutta e verdura, i cui rivenditori si alternano quotidianamente, ora ospita, secondo un calendario settimanale che definisce l’alternanza degli operatori, anche le postazioni di vendita delle merci non alimentari, nel rispetto di quanto prescritto dal Dpcm del 17 maggio scorso e dalle ordinanze regionali, in materia di sicurezza e contenimento del contagio da Covid 19.

I titolari delle attività commerciali, come disposto da un’ordinanza del sindaco Cosimo Cannito, sono tenuti a osservare e fare osservare le prescrizioni vigenti, dal punto di vista igienico e del distanziamento sociale, mentre alla polizia municipale spetta il controllo e la verifica che quanto disposto venga rispettato.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – hanno detto il primo cittadino, l’assessore alle Attività produttive e la dirigente del medesimo Settore - e lo siamo per i commercianti che finalmente, dopo oltre due mesi, tornano al lavoro, se pure con tutte le restrizioni necessarie, almeno fino a quando non avremo maggiori e sempre più confortanti dati sull’andamento della situazione epidemiologica sul territorio”.

“Ci preme sottolineare e far notare come la disponibilità e il buonsenso che hanno caratterizzato il confronto fra le parti, comune e ambulanti – hanno aggiunto – abbia in questo caso determinando il buon risultato della riapertura”.

“Per questo, si coglie l’occasione – concludono Sindaco, Assessore e Dirigente – per rinnovare ai titolari delle attività di vendita del mercato settimanale, l’invito a non sciupare un’altra giornata sabato prossimo, che spetta alle postazioni dispari, e a consentire lo svolgimento del mercato”.