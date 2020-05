Coronavirus, riaprono parchi e giardini pubblici a Barletta

"Multa da 500 € senza autocertificazione ma Sindaco fermo all'assembramento: chiediamo scuse"

whatsapp

"500€ di multa per non avere un pezzo di carta le accetto pure, ma non accetto che lei stia fermo ad osservare. Se i Barlettani hanno un sindaco che ignora, come possiamo pensare che la cittadinanza rispetti le regole?"